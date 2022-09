[VIDEO] Jean-Paul Rouve : « Baisser le chauffage c’est pas grave. […] Je suis heureux qu’il y ait l’Otan »

Ce samedi 17 septembre, l’acteur Jean-Paul Rouve était l’invité d’Ophélie Meunier dans le Journal Inattendu sur RTL. L’occasion pour le comédien de livrer son regard sur l’actualité, notamment sur la guerre en Ukraine.

« Moi, j’ai l’impression d’être à l’extérieur de tout cela, d’être un peu à l’étranger. On se détache un peu des choses. L’actualité passe (…) Je suis heureux qu’il y ait l’Europe, l’OTAN. Il faut se battre pour la liberté, il faut se battre pour ça et si cet hiver on doit baisser le chauffage d’un degré, c’est pas très grave. Il ne faut pas oublier ce que nos grands-parents ont vécu à partir de 1940 », cette dernière déclaration de Jean-Paul Rouve a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, reprochant au comédien sa déconnexion à la rréalité de millions de Français, qui n’arrivent déjà pas à payer leur facture d’énergie, pour arriver à 19 degrés au sein de leur foyer.

https://twitter.com/RTLFrance/status/1571117863368286208