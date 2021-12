[VIDEO] Joe Biden prédit un « hiver de maladie grave et de mort » aux non-vaccinés

Le président des Etats-Unis a alerté sur la propagation d’Omicron, en affirmant que «la seule vraie protection» était de recevoir une injection de vaccin.

Il a appelé les Américains à se faire vacciner, alors que partout dans le monde les restrictions se multiplient.

La seule vraie protection est de recevoir votre injection

«La seule vraie protection est de recevoir votre injection», a dit le président démocrate, insistant sur le fait que le variant Omicron «est là» et va «se mettre à circuler beaucoup plus rapidement aux Etats-Unis». Le pays est le plus endeuillé au monde par le Covid-19, avec plus de 800 000 morts sur un bilan mondial qui désormais dépasse les cinq millions.

Selon Joe Biden, il est «de la plus haute importance» que les personnes vaccinées reçoivent une dose de rappel, et que les autres reçoivent la première dose.