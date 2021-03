[VIDEO] Joe Biden qualifie à nouveau Kamala Harris de Présidente des États-Unis

Dans un discours consacré à la campagne de vaccination aux États-Unis, Joe Biden s’est emmêlé les pinceaux jeudi 18 mars en appelant Kamala Harris «Présidente». Et il n’en est pourtant pas à son coup d’essai.

Un discours de Joe Biden le jeudi 18 mars a été ponctué d’une nouvelle bourde. La vice-Présidente Kamala Harris a été qualifiée de Présidente par le chef de l’État.

“Now when President Harris and I took, uh…”

Grampy Dementia knows he’s a puppet.pic.twitter.com/2hxhjdslJ3

— John Cardillo (@johncardillo) March 18, 2021