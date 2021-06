Cette vidéo est extraite de l’émission « Les Grandes Gueules » (RMC) du vendredi 11 juin 2021.

La réponse magistrale de Francis Lalanne à l’étudiant Louis Boyard qui le tacle sur ses positions au sujet de la crise sanitaire.

Francis Lalanne s’est soigné en appliquant le protocole du Dr Raoult : Hydroxychloroquine, azithromycine, zinc et vitamines C et D