[VIDEO] L’acteur François Cluzet accuse les complotistes d’être des collabos antisémites

Invité jeudi soir de C à vous sur France 5, François Cluzet a tenu à mettre en garde le public contre les complotistes, en taclant au passage le projet de spectacle de Dieudonné et Jean-Marie Bigard.

François Cluzet s’en est pris aux complotistes :

« Moi, je me dis que j’ai beaucoup de chance d’être né comme je suis né et que c’est mon devoir un peu d’ouvrir ma gueule », a-t-il poursuivi en confirmant que les complotistes étaient pour lui « les collabos d’aujourd’hui ». « Ils nous foutent dans une humeur de doute. Regardez ce qui s’est passé avec les antivax… Après, on voit comment ça bouge… On en est presque à faire des spectacles avec des antisémites et ça remet en cause les attaques de New York. Ce n’est pas possible », s’est-il agacé en évoquant sans nul doute Jean-Marie Bigard et son projet avorté de spectacle avec Dieudonné.