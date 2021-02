[VIDEO] Laurent Alexandre : « Il faut ouvrir les restaurants aux vaccinés ! »

Le Dr Laurent Alexandre veut retrouver sa vie d’avant, lui qui a pris le risque de se faire vacciner. Et il le fait savoir sur le plateau de LCI en appelant tout simplement à la ségrégation.

En marche vers la ségrégation

« On ne va pas fermer les restaurants jusqu’à l’automne, ce n’est plus possible. J’en ai ras le bol de cette situation de fermeture ! » « Il faut réouvrir pour les vaccinés et on ne peut pas dire, et c’est inacceptable, que nous ouvrirons la France quand le dernier aura été vacciné. »

Il faut ouvrir les restaurants aux vaccinés ! pic.twitter.com/mGdhEokMIT — Docteur Laurent Alexandre #JeSuisDoublementVacciné (@dr_l_alexandre) February 16, 2021

Laurent Alexandre ne veut pas attendre six mois pour aller au restaurant, vous l’aurez compris. Surtout, le retour « à la vie d’avant » passe selon lui uniquement par la vaccination de toute la population française, et il souhaite que le gouvernement se lance très rapidement dans la vaccination de masse. Avec cette affirmation, il entre dans l’inconscient collectif l’idée que nous sommes tous d’accord d’être vaccinés. Il semble oublier que certains vaccins ne semblent pas fonctionner sur les variants du Covid, ni que certains vaccinés tombent tout de même malades du virus, ni que les effets secondaires sont assez préoccupants…

