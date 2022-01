[VIDEO] Le coup de gueule d’Akhenaton contre la politique sanitaire

Invité d’ »Apolline Matin » ce jeudi sur RMC et RMC Story, le rappeur Akhenaton a dénoncé la politique sanitaire mise en place par le président de la République et le gouvernement.

Il signe une tribune « libre » intitulée « Le maître et ses perroquets ». Akhenaton, membre du groupe IAM, s’élève contre la politique sanitaire, décidée par le président de la République, Emmanuel Macron, et le gouvernement.

« Le maitre, c’est le président. Et les perroquets, les médias entre autres, certains docteurs qui sont nommés à des postes par l’Etat… Personne ne veut déranger ce qui est dit, même si ça n’a pas de sens, poursuit Akhenaton. C’est un plaidoyer pour le bon sens, l’empathie et le contact. Cette absence de contact, cette distance qui a été mise entre les Français dans les opinions et les contacts français, ça a contribué à ce que la société française se perde complètement. »

« Avec cette tribune, je n’ai rien à gagner, mais tout à perdre, ajoute Akhenaton. Ce n’est pas pour ma petite personne que je le fais, c’est en tant que père, citoyen. Je pense que dans cette crise sanitaire, il y a de meilleures choses à faire, par exemple sur l’argent qui est dépensé. L’argent qui est mis sur la vaccination, même l’OMS dit d’arrêter, même l’Agence européenne des médicaments dit attention, il va falloir songer à autre chose. Je pense qu’il fallait soigner. »

«On répète tout ce que le maître dit de manière hystérique et déraisonnable»

Interrogé sur les propos d’Emmanuel Macron qui avait déclaré souhaiter «emmerder» les non vaccinés, Akhenaton a affirmé les avoir trouvé «très enfantins, très naïfs», en précisant que ce qui l’avait plus dérangé était «le fait de dire que quelqu’un qui ne se fait vacciner et un irresponsable, et qu’un irresponsable est de ce fait un non citoyen». «Ça, je ne sais pas si un président l’a fait avant», s’est-il interrogé.

🎙 « Dans une situation de crise, le politique prend le pas sur le bon sens sanitaire et on reprend de façon hystérique et déraisonnable ce que dit le maître ». Le coup de gueule d’Akhenaton, rappeur et leader du groupe IAM. #ApollineMatin pic.twitter.com/lsGblIazn1 — Apolline Matin (@ApollineMatin) January 13, 2022