[VIDEO] «Le Covid-19 est un coup d’opportunité pour l’oligarchie mondialiste»

L’épidémie de Covid-19 a fait reculer les libertés publiques et individuelles un peu partout sur la planète avec comme justification la nécessité d’enrayer la circulation du virus. Interrogé par Sputnik, l’intellectuel Pierre-Yves Rougeyron y voit une aubaine pour «l’hyperclasse mondialiste».

«Le Covid a permis un retour oligarchique après une longue période de réappropriation démocratique en Occident», déclare Pierre-Yves Rougeyron au micro de Sputnik. Pour ce juriste et spécialiste en intelligence économique, cette «classe sociale de très grands « winners » de la mondialisation» est déterminée à faire «fructifier ses intérêts» et «maintenir ses privilèges». Et ce en usant de l’épidémie comme d’un «instrument de gouvernance». «Un coup d’opportunité» accompli par la peur et «le maintien en sidération des populations».