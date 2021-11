[VIDEO] Le témoignage poignant d’Éric Lefèvre, dont l’épouse est décédée après avoir été vaccinée

Pascal Praud, qui s’étonne que la presse ne parle jamais des effets secondaires des injections contre le covid, a décidé de donner la parole, tous les vendredis, à ceux qui sont confrontés aux effets secondaires directement ou indirectement.

L’animateur de CNews confesse recevoir des milliers d’appels de Français voulant témoigner. Invité ce matin sur Cnews dans l’émission L’Heure des pros, voici le témoignage poignant d’Éric Lefèvre, dont l’épouse Stéphanie, 48 ans, est décédée après avoir été vaccinée.

Stéphanie âgée de 48 ans était en pleine santé selon son mari, une semaine après avoir reçu la deuxième dose du vaccin, des symptômes des effets secondaires se sont apparues, et après un mois, elle est décédée.

« Je suis sous le choc, cela a été très rapide, très violent. Mon épouse était en pleine forme. On rentrait de vacances et tout s’est passé très vite. Quand on voit qu’il y a très peu de cas en France et que là on constate, puisqu’on se réunit avec un collectif, qu’en quelques jours on a identifié cinq cas. Je trouve qu’il est raisonnable d’avoir un doute et de se poser la question de savoir si cela est lié au vaccin. L’autopsie est en cours à la Pitié-Salpêtrière. »