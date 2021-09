Le huitième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire en France a été marqué par plusieurs échauffourées à Paris entre les agents de la BRAV et les participants. Lorsque les manifestants ont pénétré de force dans le centre commercial du Forum des Halles, les policiers sont intervenus pour les en déloger.

Alors que le 4 septembre, les anti-pass sanitaire sont descendus dans les rues pour le huitième samedi consécutif, des tensions entre les agents de la BRAV (Brigade de répression de l’action violente) et les manifestants ont eu lieu à Paris.

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers de cette section qui interviennent au niveau du métro et du RER et matraquent une personne. Toutefois, il n’est pas possible d’après cette séquence d’établir la raison de cette confrontation.

La Brav M intervient dans le centre commercial Westfield et dans le métro pour disperser les manifestants #AntiPassSanitaire . Plusieurs arrestations. #manifestation4septembre #paris pic.twitter.com/NGJlfGNsL5 — Amar Taoualit (@TaoualitAmar) September 4, 2021

Sur ces images, les agents entourent une femme qui leur résiste. Une autre essaye de s’interposer. Ensuite, la police réussit à immobiliser sa cible et la seconde est éloignée puis laissée de côté par l’un des agents qui lui dit quelque chose.

Après cela, l’un des policiers se rapproche de l’auteur de cette séquence et le force à s’éloigner en lui indiquant qu’il y a un cordon de sécurité. Toutes les protestations de l’homme qui filme, y compris les exclamations «Je travaille!», ne sont visiblement pas prises en compte. La séquence se termine là.

Source