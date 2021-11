[VIDEO] Lourd accrochage entre Pascal Praud et un journaliste: «Continuez de mentir, continuez de tromper les gens»

Le journaliste Gérard Leclerc intervenait lors de l’émission «L’Heure des pros» diffusée ce mercredi 10 novembre 2021 sur CNews.

«La parole publique elle ne vaut rien. Ce que dit Véran ne vaut rien»

Pascal Praud: «On ne peut pas avoir confiance en ces gens-là, franchement, c’est désolant. La politique, c’est vraiment désolant. La parole publique elle ne vaut rien. Ce que dit Véran ne vaut rien. Donc, ils peuvent parler… Mais je trouve ça incroyable.»

Gérard Leclerc: «Je relève juste une petite contradiction dans votre discours cher ami. Parce que vous commencez par dire : il n’y avait rien, il n’a rien dit et immédiatement vous rajoutez : il n’a rien dit, mais, il contredit son ministre et il annonce quelque chose de nouveau. Donc, ce qui prouve bien que ça, c’est nouveau. Ce n’est pas rien.» Pascal Praud: «Mais on le dit depuis 3 jours. Gérard, on le dit depuis 3 jours.» Gérard Leclerc: «Ce n’était pas annoncé.» Pascal Praud: «Tout le monde disait que la troisième dose serait conditionnée au passe sanitaire.»

«Continuez de mentir, continuez de tromper les gens»

Gérard Leclerc: «Non, il y avait un débat.» Pascal Praud: «Mais ce n’est pas ça le sujet. Le sujet, c’est que la parole politique ne vaut rien. Ce que dit monsieur Véran ne vaut rien.» Gérard Leclerc: «C’est grave de dire ça.» Pascal Praud: «C’est grave ?! C’est factuel.»

Gérard Leclerc: «Oui mais vous, vous êtes plus intelligent que l’ensemble de la planète. Et face au Covid, dès le départ vous saviez tout ce qu’il fallait faire et il ne faut pas s’adapter.» Pascal Praud: «Alors continuez de mentir, continuez de tromper les gens. Continuez de mentir et ne vous étonnez pas que seuls les populistes vont finir par parler à ce pays.» Gérard Leclerc: «Oui mais je sais bien, c’est votre souhait. Mais bon.» Pascal Praud: «Enfin, mais comment il peut dire que c’est mon souhait ? Mais comment vous pouvez oser dire ça ?»

«Ces gens ils devraient démissionner»

Gérard Leclerc: «Je vous entends rarement critiquer certains et vous êtes très violent avec d’autres.» Pascal Praud: «Gérard franchement, ce que vous dites, c’est scandaleux.» Gérard Leclerc: «On va pas faire de polémique.» Pascal Praud: «Non, non, mais c’est scandaleux. En revanche, là, vous avez un ministre, il y a deux mois, qui explique que le passe sanitaire ne sera pas lié à la troisière dose…»

Gérard Leclerc: «Oui vous avez raison.» Pascal Praud: «Non mais c’est plus que j’ai raison. Mais ces gens ils devraient démissionner. C’est une honte, je suis désolé de vous le dire.» Gérard Leclerc: «Mais les scientifiques eux-mêmes évoluent.» Pascal Praud: «Mais ça s’appelle du mensonge, des menteries, de la tromperie.»

