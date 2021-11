[VIDEO] « Macron démission, Benalla en prison » : le JT de France 2 perturbé en direct

Le 4 novembre dernier, le journal télévisé de France 2 était délocalisé à Dieppe.

Pendant le direct, alors que le présentateur Julian Bugier présentait les titres, un homme a profité de l’occasion pour faire passer quelques messages : « Macron démission, Benalla en prison ».

À peine la retransmission du journal télévisé de France 2 commencée, en direct de la place Nationale à Dieppe, jeudi 4 novembre, un homme s’était approché du plateau et avait crié, pendant quelques secondes qui avaient paru bien longues, « Macron, démission ! Benalla, en prison ! » Repoussé par le service d’ordre en place, l’homme n’avait plus perturbé l’édition et le journaliste présentateur Julian Bugier avait évoqué, alors, les aléas du direct.