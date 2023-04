[VIDEO] Macron interpellé par Fabrice Schlegel : « Vous dites beaucoup de bêtises et vous nous enfumez depuis cinq ans. »

Le président Emmanuel Macron a effectué une visite surprise à Dole, dans le Jura, ce jeudi 27 avril 2023. Il était là pour rendre hommage à l’occasion du 175e anniversaire de l’abolition de l’esclavage en France. Lors de sa visite sur un marché local, il a eu un échange animé avec Fabrice Schlegel.

Face à la défiance de Fabrice Schlegel, le président Macron l’a invité à consulter les données statistiques. « Vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises », a-t-il déclaré en souriant. M. Schlegel a répondu avec humour : « Ah ben vous, vous dites beaucoup de bêtises tous les jours ! Depuis cinq ans, je vous rassure, vous me battez ! »

Les deux hommes se sont ensuite serré la main et se sont quittés sur ces mots de l’ancien « gilet jaune » : « Non mais vous pouvez enfumer les Français, mais on est quelques-uns encore éclairés. Vous nous enfumez depuis cinq ans. Vous avez encore quatre ans, c’est le jeu, c’est la démocratie, vous avez été élu. Les Français, c’est eux qui ont fait les cons. »