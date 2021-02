[VIDEO] Malaise sur le plateau de Pascal Praud après un dérapage: « 75% de noirs, d’Arabes, j’en passe et des meilleures.. »

Gros malaise ce lundi soir sur le plateau de l’Heure des Pros 2 . L’émission de débat de la soirée, présentée comme celle du matin sur CNews par le journaliste Pascal Praud s’intéressait au projet de loi contre le séparatisme et l’islamisme radical.

Jean-Claude Dassier, chroniqueur régulier de l’HDP, avait oublié de prendre ses gants en arrivant sur le plateau ! Interrogé sur les difficultés parfois rencontrées dans les écoles et lycées par l’animateur du talk-show, il n’y a pas été de main morte.

« Il faut aller au cœur du problème éducatif. tant qu’on s’adressera à des classes qui comprennent 75% de noirs, d’arabes, j’en passe et des meilleurs, on y arrivera jamais. Si on organise pas la mixité, on aura aucuns résultats.»