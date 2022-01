[VIDEO] Marc Doyer suspecte le vaccin d’avoir transmis la maladie de la vache folle à sa femme, il témoigne

Cyril Hanouna a tenu à inviter Marc Doyer. Si son nom vous dit quelque chose, c’est parce que depuis quelques temps, son histoire a ému tout le monde sur les réseaux sociaux. Il se trouve que sa femme, Mauricette, s’est faite vacciner contre le Covid-19.

Et deux semaines après avoir fait la deuxième dose, elle a commencé à avoir des symptômes. Après plusieurs consultations et un IRM, il a découvert que sa femme a développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob, plus connue sous le nom de la maladie de la vache folle.

« Elle a eu la deuxième vaccination et une quinzaine de jours après, elle a commencé à avoir des fourmillements sur la jambe gauche et des vertiges. Et là, ça a été une escalade de symptômes (…) On a fait un IRM (…) Le lendemain, je vois sur le compte rendu : suspicion de Creutzfeldt-Jakob, la maladie de la vache folle (…) Cette maladie, vous ne pouvez même pas vous battre (…) J’ai ma femme en face de moi et je sais qu’elle va mourir », a d’abord expliqué Marc Doyer. Il révèlera ensuite qu’il a été contacté par 22 autres personnes qui ont contracté la même maladie quelques temps après avoir fait le vaccin. Il ne sait pas s’il y a un lien, mais personne ne peut lui garantir le contraire.