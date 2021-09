Invitée ce jeudi 16 septembre de l’émission l’Heure des Pros, présentée par Pascal Praud sur CNEWS, la psychologue Marie-Estelle Dupont a poussé un coup de gueule au sujet de la gestion de la crise sanitaire et de ses répercussions sur les jeunes.

« Qu’on foute la paix aux ados et aux enfants, qu’on leur enlève le masque. L’année dernière, en septembre, j’ai fait hospitaliser six fois plus d’adolescents que les autres années. »