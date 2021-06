Dans une vidéo publiée samedi sur YouTube, Papacito que Zemmour présente comme son « ami » s’amuse à tester la résistance aux balles d’un « gauchiste » et met en scène son exécution.

La première partie de la vidéo consiste ainsi à tirer au fusil de chasse sur un mannequin censé représenter un de ces dhimmis soumis à l’islam conquérant que seraient les militants progressistes.

« Aujourd’hui, on va tester si le gauchisme est pare-balles. Vous savez qu’il y a 6% de personnes dans notre pays qui votent pour le parti de ****-*** Mélenchon ». «Le but, c’est de savoir si Jean-gauchiste pourra survivre aux gens normaux qu’il insulte et qu’il méprise depuis des années», annonce Code Reinho, avant qu’ils ne joignent le geste à la parole. Des coups qui font sauter la tête du mannequin, avec ce commentaire de Papacito : «Se prononcer en faveur de la GPA, PMA» lui sera désormais impossible.

Jean-Luc Mélenchon signale un «appel au meurtre»

Jean-Luc Mélenchon s’est indigné sur son blog d’une «ambiance morbide et violente (…) entretenue contre les Insoumis et contre moi nommément.»

«Cette fois-ci, il s’agit carrément d’appel au meurtre», a déclaré le candidat d’ores et déjà déclaré à la présidentielle.