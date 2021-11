Le fait du jour avec Michel Maffesoli, sociologue, auteur de « L’ère des soulèvements »

« Chaque jour, il y a en France 1637 morts du cancer, d’obésité, AVC… Et on annonce 31, parfois 5 morts du Covid19, quèsaco ? C’est embêtant de le dire mais c’est pas grand chose !. La stratégie de la peur ne fonctionne plus (…) La sagesse populaire sait que ça ne marche plus ! »

Michel Maffesoli : « Cette Tyrannie Sanitaire ne fait plus Vraiment Recette ! »