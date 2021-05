Michel Onfray, le philosophe qui enchaîne très régulièrement les plateaux de chaînes mainstream et autres grands médias était l’invité de Laurence Ferrari sur CNews dans l’émission PunchLine.

Michel Onfray a réagi d’une façon qui a surpris pas mal de monde, notamment chez ses fans : «Moi, je suis vacciné, je veux bien qu’il y ait un pass, ça me parait normal. Vous avez le droit de ne pas être vacciné mais vous n’aurez pas le droit de contaminer les autres. Donc, oui bien sûr, il y a des choses que vous n’aurez pas le droit de faire« .

