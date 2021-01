[VIDEO] Michel Onfray s’en prend à Macron : « Il y a un profond mépris. On ne peut pas gouverner la France quand on méprise les Français »

Invité de Laurence Ferrari sur CNews, Michel Onfray a évoqué la crise sanitaire qui touche actuellement la France, il n’a pas mâché ses mots envers le gouvernement et en particulier Emmanuel Macron.

« Il y a un profond mépris des français », a d’abord lâché Onfray . Avant de préciser: « Mais de tout ce qui n’est pas lui. », en faisant référence à Emmanuel Macron. « Et peut être son épouse, on a vraiment l’impression qu’il n’aime pas les gens, qu’il n’aime pas la France, qu’il n’aime pas le peuple français.

Il ne comprend pas la douleur et la souffrance du peuple français », a poursuivi Michel Onfray. Avant de continuer: « Il a envoyé la police et la gendarmerie frapper les gilets jaunes qui racontaient leur souffrance. Les gilets jaunes nous ont juste dit au début « Vous augmentez le prix de l’essence mais on ne pourra pas suivre. Ce n’est pas qu’on ne veut pas, c’est qu’on ne peut pas. » »

« On ne peut pas gouverner la France quand on méprise les Français », a-t-il conclu.