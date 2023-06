[VIDEO] Nanterre : L’avocat de la famille de Naël recadre les journalistes de BFM TV

L’avocat de la famille du jeune Naël, l’adolescent de 17 ans tué mardi matin à Nanterre par un policier après un refus d’obtempérer, annonce qu’une plainte va être déposée pour homicide volontaire et une autre pour faux en écriture publique.

La famille du jeune Naël, l’adolescent de 17 ans tué mardi matin à Nanterre dans les Hauts-de-Seine par un policier après un refus d’obtempérer, va porter plainte, a annoncé son avocat Me Yassine Bouzrou sur BFMTV. Une plainte va être déposée pour homicide volontaire et une autre pour faux en écriture publique, car « les policiers ont menti en affirmant que le véhicule du jeune Naël avait tenté de les percuter et de commettre un homicide sur leur personne, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo », a dénoncé Me Bouzrou.

Images terribles à Nanterre. La police ne peut tirer qu’en cas d’absolue nécessité. Aucune vie ne semble pourtant en danger sur cette vidéo. Le délit de fuite est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende, pas d’une exécution sommaire. pic.twitter.com/rsDdqgqAuS — David Guiraud (@GuiraudInd) June 27, 2023

Une enquête, confiée au commissariat de Nanterre et à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, a été ouverte pour refus d’obtempérer et tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, a indiqué le parquet, contacté par l’AFP. Une autre enquête, ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique, a été confiée à l’IGPN (Inspection générale de la police nationale), la police des polices.

