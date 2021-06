Pour sa première apparition télévisée depuis des mois, Donald Trump s’est voulu optimiste sur l’avenir de son parti. Dans une courte vidéo publiée le jour même, il a évoqué le fait de «reprendre la Maison Blanche plus tôt» que certains ne le pensent.

S’exprimant le 5 juin à l’occasion de la convention du Parti républicain de Caroline du Nord, Donald Trump a apporté son soutien à sa formation politique en amont des élections sénatoriales américaines qui auront lieu en novembre 2022.

Battu par son rival démocrate Joseph Biden au mois de novembre 2020, le 45e président des Etats-Unis s’est montré très optimiste concernant l’avenir de son parti. «Nous allons reprendre le Sénat, reprendre la Chambre, nous allons reprendre la Maison Blanche, et plus tôt que vous ne le pensez, ça va être quelque chose de spécial !», a-t-il entre autres déclaré dans une vidéo publiée le jour même, qui a cumulé en quelques heures à peine, plusieurs centaines de milliers de vues sur Twitter, d’où il a été banni après les événements du 6 janvier au Capitole.

Trump in a fundraising video for the NRSC: “We’re gonna take back the Senate, take back the House, we’re gonna take back the White House – and sooner than you think. It’s going to be really something special…” pic.twitter.com/nAPcc57joj

— Andrew Solender (@AndrewSolender) June 5, 2021