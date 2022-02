[VIDEO] Ottawa: la police tente de déloger brutalement les manifestants devant la colline parlementaire

Le convoi de la liberté qui a mené bien des camionneurs à s’installer depuis plusieurs semaines devant la colline parlementaire à Ottawa serait-il sur le point de disparaître ?

En tout cas, les forces de police d’Ottawa, dans un déploiement de moyens et de matériels impressionnant ont commencé l’évacuation des manifestants. Et les images sur place sont saisissantes tant la coercition a expulser les manifestants a été brutale. Plusieurs vidéos que nous nous sommes procurés attestent d’une vaste opération pour déloger les camionneurs.

La police d’Ottawa surarmée a notamment utilisé des policiers à cheval pour accélérer l’opération. Plusieurs accrochages ont eu lieu avec les manifestants sur place. Sur une vidéo, on voit des individus à terre, piétinés par les chevaux de la police dans une grande confusion. Après les déclarations péremptoires du Premier ministre Justin Trudeau sur la possibilité de couper l’accès aux comptes bancaires des récalcitrants.

Protesters are assaulting officers, have attempted to remove officer’s weapons. All means of de-escalation have been used to move forward in our goal of returning Ottawa to it’s normalcy. #ottawa #ottnews

— Ottawa Police (@OttawaPolice) February 18, 2022