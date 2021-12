Non content d’introduire un pass vaccinal dans les semaines à venir, l’exécutif envisage aussi d’imposer le pass sanitaire dans les entreprises. Florian Philippot dénonce une dérive liberticide sans précédent. Entretien. « C’est la suite logique de l’affaire: on a eu l’entrée, le plat, et on arrive maintenant au dessert. Ce pass vaccinal, c’est la suite de […] More