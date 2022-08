[VIDEO] Pour Jacques Attali, avoir côtoyé tous les présidents depuis quarante ans, « C’est un hasard ! »

Jacques Attali dit avoir inventé (par hasard ?) le président Macron : « Emmanuel Macron ? C’est moi qui l’ai repéré. C’est même moi qui l’ai inventé. Totalement. À partir du moment où je l’ai mis rapporteur, où il y avait Tout-Paris et le monde entier et où je ne l’ai pas éteint, il s’est fait connaître. C’est la réalité objective. » Citation tirée du livre d’Anne Fulda, « Emmanuel Macron. Un jeune homme si parfait », Plon, Paris, 2017.

