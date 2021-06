Le général Delawarde, signataire d’une nouvelle tribune de militaires publiée sur le site Place d’Armes ce vendredi 17 juin 2021, était l’invité ce vendredi midi de l’émission « Morandini Live » sur Cnews.

Le général Delawarde a déclaré en direct : « Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France ? Vous le savez bien. Qui contrôle le Washington Post, le New York Times, et BFMTV chez nous. Vous savez qui sont ces gens. Qui ? La communauté que vous connaissez bien. »

Il a été immédiatement coupé par Cnews et Morandini, a demandé même a ce qu’on ne lui donne plus la parole nulle part.