[Vidéo] Rencontre tendue entre Justin Trudeau et Xi Jinping au G20

Le Premier ministre canadien a profité de sa première rencontre en trois ans avec Xi Jinping, en marge du sommet du G20, à Bali, pour faire part de ses “sérieuses inquiétudes” concernant des ingérences chinoises au Canada. La repartie a été immédiate.

Mercredi 16 novembre, une discussion entre Justin Trudeau et Xi Jinping en marge du G20 a été filmée, et les images témoignent d’un “échange peu chaleureux entre les deux hommes”, relate le média canadien La Presse.

Dans la vidéo en question, on voit le président chinois dire, par la voix de son interprète, à Justin Trudeau : “Tout ce dont nous avons discuté a fuité dans les médias. Cela n’est pas approprié.” Le président chinois faisait ainsi référence à leur discussion de la veille, où Justin Trudeau aurait rapporté à Xi Jinping ses inquiétudes à propos des “activités d’ingérence” chinoises au Canada.

Piqué au vif, Justin Trudeau a alors rétorqué : “Au Canada, nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc, et c’est ce que nous continuerons à avoir. Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne serons pas d’accord.” Xi Jinping a alors répondu à son tour : “Établissons d’abord les conditions”, avant de tourner les talons.

Dans son article, La Presse rappelle ensuite les révélations de la chaîne canadienne Global News, selon lesquelles la Chine a déployé une vaste campagne d’ingérence étrangère sur le sol canadien. Des allégations sur lesquelles “un comité de la Chambre des communes se penchera dans les prochains jours”. L’opposition conservatrice tente de convaincre le gouvernement Trudeau de divulguer l’identité des candidats aux élections de 2019 qui auraient été financés par Pékin.

