[VIDEO] Un ancien directeur de la CIA confie être «de plus en plus gêné d’être un homme blanc»

L’ancien directeur de la CIA John Brennan a déclaré sur MSNBC qu’il était «de plus en plus gêné d’être blanc», critiquant la position de certains élus républicains sur l’assaut du Capitole du 6 janvier.

Près de deux mois après les faits, le débat fait toujours rage entre démocrates et républicains sur l’impact et la désignation des responsables de l’assaut du Capitole du 6 janvier ayant entraîné la mort de cinq personnes, dont un policier. John Brennan, ancien directeur de la CIA de 2013 à 2017 et ex-conseiller de Barack Obama, a vivement critiqué les déclarations de certains membres du Parti républicain.

Former CIA Director John Brennan says « I’m increasingly embarrassed to be a white male these days, » which prompts MSNBC’s Nicole Wallace to laugh pic.twitter.com/cbNS8oQ1eK

— Daniel Chaitin (@danielchaitin7) March 1, 2021