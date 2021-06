Oliv Oliv, citoyen en colère, était l’invité de l’émission «TPMP» diffusée ce mardi 8 juin 2021 sur C8.

«Je pense que l’acte qu’on a vu aujourd’hui, c’est une réponse à une violence d’Etat. Une violence d’Etat qui est fiscale, sociale et aussi dans la rue au travers des actes que ce gouvernement a fait. Parce que le responsable de tout ça, c’est Macron et votre gouvernement. On entend partout une montée de la colère et une montée de la haine, ça fait trois ans qu’on le répète. Écoutez un petit peu les Français parce que le jour où ça va péter, là, il sera trop tard. Ça fait trois ans qu’on vous le dit, mais vous n’en avez rien à faire.»

Oliv Oliv: «Parce que vous continuez sur votre ligne de conduite et vous continuez, vous continuez… Ce à quoi on est en train d’assister aujourd’hui, ce sont des Français qui sont à bout de souffle, à bout de tout, ils n’en peuvent plus. Et un jour ça finira par exploser. Et ça, c’est triste.»