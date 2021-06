La chaîne LCI et son animateur Christophe Beaugrand confondent les Procès de Nuremberg avec le Code de Nuremberg, qui protège l’homme des dérives de l’expérimentation scientifique, l’intervenant Rémi Tell s’est fait censuré en direct car il a évoqué le Code de Nuremberg.

« Depuis le code Nuremberg qui a été édicté après la seconde guerre mondiale, on a compris le danger que cela représentait.. » Il se fait immédiatement coupé par l’animateur Christophe Beaugrand.

« On peut pas comparer n’importe quoi ! Monsieur Tell je suis désolé on a hélas compris, si vous comparer la campagne de vaccination à l’Allemagne Nazi. On va couper la conversation vous êtes allés trop loin ».

Dans une vidéo publié sur son compte Twitter, Rémi Tell se dit victime d’une censure gravissime et explique ce qui s’est passé :

« Mon duplex a été coupé après quelques secondes seulement parce que j’avais invoqué le Code de Nuremberg qui est une charte édicté après la seconde guerre mondiale pour protéger l’Humanité des conséquences néfastes de certaines expériences scientifiques, monsieur Beaugrand et ses éditorialises semblent confondre les Procès de Nuremberg avec le Code de Nuremberg… »