Un pompier volontaire a protesté contre la vaccination obligatoire ce mardi sur le toit de sa caserne, située à Ablis (Yvelines).

Alors qu’à partir du 15 septembre les pompiers professionnels et volontaires devront être vaccinés contre le Covid-19 afin de continuer à travailler, l’homme s’est de son côté installé sur le bâtiment tôt dans la matinée, avec une tente, et ce, durant plusieurs heures, rapporte l’Agence France-Presse (AFP).

«Un jour t’es pompier, le lendemain t’es un moins que rien parce que tu refuses de te faire vacciner», a-t-il déclaré face caméra dans une vidéo YouTube, visionnée plus de 2000 fois, et au fil de laquelle il montre ses actes de courage et de dévouement.



«Afin de montrer mon désarroi face aux mesures injustes et discriminatoires de notre gouvernement, je ne vais m’alimenter que d’eau. Non à la vaccination obligatoire pour les enfants. Non à la vaccination obligatoire pour les pompiers et les soignants», a écrit le professionnel sur un tableau perché avec lui sur le toit du bâtiment.