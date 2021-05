Témoignage d’un pompier de Lyon, très ému, il nous raconte s’être rendu au Centre Hospitalier Saint Joseph et Saint Luc à Lyon, emmener une dame de 71 ans qui a fait un accident vasculaire cérébral (AVC) suite à une vaccination.

» Cette dame a été vaccinée et j’ai demandé au personnel soignant, — c’est la première fois que je demande à une infirmière — et je lui dis que cela fait quelque temps que je fais des interventions concernant des AVC où les personnes ont été vaccinées. »

« Ça peut paraître complotiste, mais est-ce qu’il n’y a pas éventuellement un lien avec ? Elle me répond par l’affirmative. En effet il y en a de plus en plus, elle me dit que très souvent c’est dans les quinze jours qui suivent la vaccination. On alerte tout le monde, mais il n’y a rien qui remonte… Il y a des AVC massifs, tout le personnel est au courant et voilà ! . »