Invitée sur le plateau de Quotidien dans le cadre de la promotion de son livre « L’insoumission Française » ce mardi, Sonia Mabrouk a eu un échange piquant avec Yann Barthès, à propos de l’idéologie qui règnerait à CNews.

« Vous pouvez répondre non, mais est-ce qu’il y a une idéologie à CNews ? », commence Yann Barthès, hésitant.

« Une idéologie ? Non, absolument pas. Y’en a une à Quotidien ? », enchaîne Sonia Mabrook. « Non pas spécialement », rétorque Barhès. Et Sonia Mabrouk de conclure avec assurance : « Bon bah alors même chose à CNews. »