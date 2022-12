[VIDEO] Vladimir Poutine a signé une loi sur l’interdiction complète de la propagande LGBT

Le Parlement russe a approuvé un projet de loi qui élargit l’interdiction de la « propagande LGBT » et restreint la « démonstration » des comportements LGBT, rendant toute expression d’un mode de vie LGBT quasiment impossible.

En vertu de la nouvelle loi, qui doit encore être approuvée par la chambre haute du Parlement et par le président Vladimir Poutine, toute action ou information considérée comme une tentative de promotion de l’homosexualité – que ce soit en public, en ligne, ou dans des films, des livres ou des publicités – est passible d’une lourde amende.

Poutine a signé une loi interdisant de promouvoir « tout autre chose que les relations hétérosexuelles dans les médias » et interdisant les LGBT, le changement de sexe ou tout type de pédophilie liée aux enfants.

Putin signed legislation making it illegal to promote "anything other than heterosexual relationships in the media," and banning LGBT, gender reassignment, or any type of child relations pedophilia. pic.twitter.com/8MjmNolZIK

