[VIDEO] Zemmour est un juif antisémite, estime le grand rabbin de France

Le Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, était l’invité de Thomas Sotto dans l’émission Télématin sur France 2. Il s’est tout d’abord interrogé sur le fait de savoir si Eric Zemmour était juif. A la question de Thomas Sotto de savoir si « Eric Zemmour faisait honte aux juifs », le Grand Rabbin a affirmé de pas savoir si le chroniqueur l’était.

Éric Zemmour, candidat potentiel à la présidentielle, est-il raciste? « Antisémite certainement, raciste évidemment », a tranché le grand rabbin de France Haïm Korsia mercredi 27 octobre sur le plateau de France 2. Il a alors expliqué pourquoi il ne partageait pas les idées de l’essayiste.

« Quand vous dites simplement qu’il y a trop de tels ou tels, moi qui porte un texte qui s’appelle la Constitution qui est fondée sur l’idée des droits de l’homme et qui porte aussi un texte qui s’appelle la Bible et qui dit ‘tu aimeras l’étranger car tu as été étranger en terre d’Égypte’, je ne peux pas être en phase avec ce discours. »