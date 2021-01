[VIDEOS] L’Iran teste une nouvelle génération de missiles balistiques et de drones

Vendredi, la première phase des exercices militaires de Payambar-e Azam- 15 (Le Grand Prophète-15) a eu lieu dans la région du désert central d’Iran avec la mise en œuvre d’une opération combinée de missiles et de drones des forces aérospatiales du Corps des gardiens de la Révolution islamique d’Iran.

Lors de ces manœuvres d’envergure, des missiles balistiques ont été tirés, suivis d’opérations menées par des bombardiers offensifs.

Ces missiles sont équipés d’ogives détachables avec la capacité de guider hors de l’atmosphère ainsi que la capacité d’intercepter et de passer à travers les boucliers anti-missiles ennemis.

Initial footage of the 15th Great Prophet exercise, including missile launches from underground missile cities, mobile TEL’s and RQ-170 drones. pic.twitter.com/hWgQyNKXlj

— Aurora Intel (@AuroraIntel) January 15, 2021