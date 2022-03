[VIDÉO]“Une élection truquée de A à Z” : Nicolas Dupont-Aignan ne mâche pas ses mots chez Yves Calvi

Invité de la matinale de RTL ce mardi, Nicolas Dupont-Aignan a poussé un coup de gueule contre l’élection présidentielle qu’il juge inéquitable.

« Cette élection est truquée de A à Z », a-t-il déploré mardi chez Yves Calvi. En cause selon lui : des problèmes d’équité concernant « les parrainages, les temps de parole et les financements ». « Il y a eu des émissions ici de 2 heures avec certains candidats et pas avec tous (…) c’est dommage », a-t-il notamment lâché, avant de pointer du doigt le traitement réservé au président-candidat.

« Jamais il n’y a eu une telle propagande pour Emmanuel Macron, s’indigne Nicolas Dupont-Aignan. Les médias sont complaisants avec Emmanuel Macron. Il n’y a pas d’égalité, on entend toujours les mêmes », déplore le maire d’Yerres (Essonne) sur RTL, qualifiant les médias de « caste » qui « oublie les problèmes des Français ». Pour appuyer ses propos, le candidat crédité de 1% à 2% d’intentions de vote cite une dame croisée dans la rue qui pensait elle aussi que l’élection était « truquée ». « Ce n’est pas sérieux ! », lui a alors rétorqué François Lenglet, particulièrement agacé par le discours du député.