« Forcer les athlètes à s’agenouiller (en hommage au mouvement “Black Lives Matter”) est une “provocation”, les Hongrois “s’agenouillent uniquement devant Dieu, la mère patrie et lorsqu’ils demande en mariage leur dulcinée”, a déclaré le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. »

JUST IN – Pressuring athletes taking a knee is « provocation », Hungarians only « knee before God, homeland and when they propose to their love, » said Prime Minister Viktor Orban on Thursday.

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 10, 2021