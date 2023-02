Vincent Cassel : « si les hommes deviennent trop féminins, trop vulnérables, il va y avoir un problème »

Vincent Cassel a été vivement critiqué vendredi sur les réseaux sociaux après des déclarations rapportées par le quotidien britannique The Guardian. Interrogé à l’occasion de la sortie de la série d’Apple TV+ Liaison, le comédien français a déclaré: « Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu’il va y avoir un problème. »

Il dénonce dans l’interview l’image déformée de la masculinité vendue par les films d’action hollywoodiens.

« Regardez ce qui se passe. Instagram et TikTok sont remplis de gens qui donnent des images fausses. Les hommes devraient être ainsi, les femmes devraient être ainsi. Vous voyez? C’est un fantasme absolu de ce que la sexualité devrait être. »

Et d’ajouter: « Nous avons tendance à oublier le fond des choses. On doit être nous-même. » Et Vincent Cassel d’enchaîner sur l’influenceur masculiniste Andrew Tate, placé en détention en Roumanie :

« Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d’où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes, parce qu’il veut défendre la masculinité. »

« C’est presque honteux d’être un homme de nos jours », poursuit-il. « Vous devez être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu’il va y avoir un problème. »