Vincent Trémolet du Figaro : « Les non-vaccinés sont les boucs émissaires d’un chaos organisé par le gouvernement »

Plus le temps passe, plus les voix s’élèvent contre un danger qui s’approche, contre cette folie qui fait craindre le pire. Invité sur LCI le 5 janvier 2022, Vincent Trémolet, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, revient sur les propos du président, ainsi que ceux de Gabriel Attal. Le journaliste dénonce avec force les attaques dangereuses du gouvernement contre les non-vaccinés, les utilisant comme des boucs émissaires afin de justifier le chaos.

« Nous avons devant nous ce que René Girard appelait la théorie du Bouc émissaire. C’est-à-dire, nous sommes dans une situation critique, tout le monde n’en peut plus et on va désigner quelqu’un pour dire qu’il est coupable de tous les maux. Les mots de Gabriel Attal sont scandaleux. Ce ne sont pas les non-vaccinés qui ont inventé le covid, ce ne sont pas eux qui n’ont pas fait de politique de l’hôpital. Cela devient délirant. Pour que le gouvernement ne soit coupable de rien, pour qu’il n’y ait aucun problème dans ce qu’ils ont fait, tout doit être mis sur dix pour cent de la population et on utilise la colère des gens contre cette population.[…] Si on voulait créer des manifestations et un petit chaos pour montrer que le chef de l’État veut protéger le citoyen de ce chaos, on s’y prendrait pas autrement. »

