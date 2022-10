Violence en Iran ; est-elle d’origine interne ou externe ?

La mort tragique d’une jeune femme dans un poste de police iranien, que l’on a vue s’effondrer sur CCTV, est un coup dévastateur pour sa famille et ses amis.

Nous pleurons tous la perte d’une jeune femme innocente en attendant le résultat officiel concernant la cause de sa mort.

Alors que la police locale enquête toujours sur la cause du décès, les grands médias occidentaux affirment qu’elle a été battue à mort.

La réaction ici en Irlande et au Royaume-Uni a été presque instantanée et universelle.

Des rassemblements et des marches pour défendre le droit des femmes à choisir de porter ou non le hijab ont lieu dans les villes et villages du Royaume-Uni et d’Irlande.

L’ironie ou l’hypocrisie de ces rassemblements est sujette à débat, alors regardons ce qui se passe.

Il n’y a pas de rassemblements pour les millions de personnes qui meurent de faim au Yémen.

Aucun rassemblement de masse pour le peuple assiégé du Donbass, mais nous avons des rassemblements pour soutenir les fascistes ukrainiens.

Aucun rassemblement contre la brutalité quotidienne des monarchies du Golfe non élues et sans mandat ou les excès de Mohammed Bin Salman, prince héritier d’Al Saoud et l’homme accusé d’avoir ordonné le meurtre de Jamal Khashoggi.

Il y a bien eu des rassemblements contre Saddam Hussein. Des rassemblements contre Kadhafi et des rassemblements contre al-Assad ; tous les présidents de pays qui ont dû mener des guerres de libération nationale pour libérer leur peuple de l’occupation militaire impérialiste étrangère.

Ils ont organisé des rassemblements contre la Serbie.

Ils ont organisé des rassemblements en faveur des révolutions de couleur, du soi-disant printemps arabe, de Hong Kong, de Taiwan et de l’Ukraine.

Question : Quel est le dénominateur commun ici ?

Réponse : La politique étrangère impérialiste occidentale.

L’Occident soutient et arme même l’Arabie saoudite dans sa guerre grotesque contre le Yémen parce que cela répond aux aspirations régionales de l’OTAN, de l’UE, de l’Amérique et d’Israël.

Ils ont détruit la Libye et l’Irak tout en balkanisant la Syrie et en sanctionnant l’Iran.

La Chine est mauvaise, la Russie est mauvaise, l’Iran est mauvais, mais les gouvernements de droite à Kiev, Varsovie et Budapest sont bons, tout comme les escadrons de la mort en Colombie et les assassinats de scientifiques iraniens.

Nous devons veiller à ne pas confondre droits civils et changement de régime.

Soyons très clairs sur ce qui se passe en Iran.

La Syrie a été détruite par des forces extérieures utilisant les divisions internes pour déstabiliser le gouvernement. La même chose s’est produite en Libye, en Ukraine et, plus récemment, en Biélorussie. La dernière chose dont le peuple iranien a besoin, c’est d’une violence orchestrée par Israël, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et l’Allemagne… etc., utilisant le hijab comme prétexte non pas pour « libérer les femmes de la domination religieuse » mais pour détruire le pays.

Faites attention à ce que vous réclamez à un moment où les impérialistes veulent la guerre avec la Chine, la Russie et l’Iran.

Si vous vous opposez au gouvernement iranien en ce moment, vous soutiendrez la destruction d’une autre nation souveraine et tout ce que cela implique : réfugiés, morts, blessés et destruction.

Est-ce ce que vous voulez, ou ne voyez-vous pas au-delà des extraits sonores et des photos de propagande ?

Réveillez-vous, grandissez et prenez conscience de la réalité de ce qui se passe.

J’ai participé une fois à une manifestation à l’hôtel de ville de Belfast, où j’ai crié « Libérez Julian Assange ». Une jeune femme s’est tournée vers moi et a dit que c’était un violeur, « Je crois les femmes ».

Je lui ai dit qu’elle ferait mieux de croire les preuves, car il n’y en avait pas.

Cette femme a cru aux mensonges des grands médias et s’est contentée de répéter une phrase choc : « Je crois les femmes ».

Elle n’avait pas fait de recherches sur les données, ni regardé derrière les gros titres.

Kier Stammer a emprisonné Julian Assange sous de fausses accusations dans le cadre d’une ruse élaborée pour l’extrader vers l’Amérique.

Les masses occidentales sont bombardées d’un flux constant de mensonges, de propagande et de diversions, tandis que la diabolisation des peuples, des gouvernements et des nations souveraines qui ne sont pas déjà sous domination occidentale ou sioniste se déchaîne.

Combien de fois avons-nous vu ce manuel de changement de régime se dérouler ?

Vous souvenez-vous de l’infirmière au Koweït qui prétendait avoir vu les troupes irakiennes sortir des bébés des couveuses chauffées et les laisser mourir sur le sol froid tout en volant l’équipement ?

Il s’avère qu’elle était la fille de l’ambassadeur du Koweït aux États-Unis.

Les médias occidentaux affirment maintenant que la jeune femme Mahsa Amini, 22 ans, décédée dans un poste de police de Téhéran, a été battue à mort par la police.

Cela peut arriver si vous êtes noir et que vous vivez aux EU, mais cela n’arrive pas en Iran, sauf, bien sûr, si vous choisissez de croire la BBC, Fox News, CNN, Le Monde etc.

« Si vous ne faites pas attention, les journaux vous feront détester les gens qui sont opprimés et aimer ceux qui oppriment. » — Malcolm X

En fin, l’establishment iranien doit publier toutes les preuves disponibles sur la façon dont Mahsa est morte, y compris les résultats de l’autopsie.

S’il s’agit d’un acte criminel, les gens doivent être tenus responsables.

Si elle est morte de causes naturelles, la propagande occidentale doit être écartée.

L’Iran est sous le coup de sanctions et assiégé depuis 1979.

Les seules personnes qui souhaitent la déstabilisation de l’Iran ne sont pas les Iraniens, mais les ennemis de l’Iran.

J’ai des problèmes avec les aspects religieux du gouvernement iranien, mais en tant que rempart régional contre l’expansionnisme sioniste et en tant que leader de l’Axe de la résistance, nous avons besoin d’un Iran fort, juste et respectueux des droits civils pour aider à créer un monde multipolaire et une planète plus équitable.

Ne détruisons pas l’Iran sur de fausses allégations.

Soutenons le leader de la résistance en Asie occidentale et les valeurs culturelles des Perses.

Fra Hughes Journaliste, auteur et activiste.