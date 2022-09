Virginie Joron : Le taux de mortalité est 40 % supérieur en France qu’en Roumanie, alors que les Français sont deux fois plus vaccinés !

Toujours à son poste afin de dénoncer les incohérences qui tournent autour de la vaccination et du covid, la députée européenne Virginie Joron, membre du Rassemblement national, se pose une question extrêmement intéressante. Elle en fait part à Kathleen Van Brempt, présidente de la commission spéciale du Parlement européen, chargée d’examiner les leçons de la pandémie de Covid-19 :

« D’après les chiffres de CDC * et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La Roumanie et la France ont en ce moment des taux similaires d’hospitalisation ou d’admission en réanimation pour Covid. En revanche le taux de mortalité est de 40 % supérieur en France. Je rappelle que 42 % des Roumains ont reçu deux doses contre 78 % en France. Pourquoi un taux de mortalité bien plus faible en Roumanie qu’en France, alors que les Français sont presque deux fois plus vaccinés ? »

* CDC, Centers for Disease Control and Prevention, est une agence de santé publique américaine.

