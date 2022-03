Vladimir Poutine accuse l’Ukraine de « crimes de guerre » auprès d’Emmanuel Macron

Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi l’Ukraine, lors d’un appel téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron, de « nombreux crimes de guerre », assurant que les forces dirigées par Moscou faisaient « tout leur possible » pour ne pas cibler les civils.

Lors de cet appel, « l’attention a été attirée sur les nombreux crimes de guerre commis quotidiennement par les forces de sécurité et les nationalistes ukrainiens », a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Moscou annonce un « rapprochement » des positions dans ses pourparlers avec Kiev

Le chef de la délégation russe aux pourparlers avec Kiev a annoncé vendredi avoir constaté un « rapprochement » des positions sur la question d’un statut neutre de l’Ukraine et des progrès sur celle de la démilitarisation du pays. « Le sujet du statut de neutralité de l’Ukraine et de sa non-adhésion à l’Otan est l’un des points clés des négociations, c’est le point sur lequel les parties ont rapproché le plus possible leurs positions », a déclaré Vladimir Medinski, cité par les agences russes. « En ce qui concerne la démilitarisation, je dirais 50/50 », a-t-il poursuivi, disant ne pas pouvoir révéler les détails des négociations mais que les délégations sont « à mi-chemin » d’un accord sur la question.

Il a toutefois relevé des « nuances » à propos des « garanties de sécurité » réclamées par l’Ukraine.