Vladimir Poutine élu l’homme le plus sexy de Russie

Les votes ont parlé ! Le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, a été élu l’homme le plus sexy et le plus beau du pays.

« Dans ce domaine, ni les acteurs, ni les athlètes, ni les autres politiciens ne peuvent rivaliser avec lui aujourd’hui », ont affirmé les organisateurs du sondage. Pour ce faire, le site est allé demander à 1000 hommes et 1000 femmes dans plus de 300 villes de Russie d’établir un classement des personnalités les plus sexy du pays. La victoire pour Vladimir Poutine est sans appel !

L’homme de 68 ans est le seul homme à atteindre les deux chiffres dans le sondage réalisé par le site d’offres d’emploi SuperJob. À la question de savoir qui est l’homme le plus séduisant du pays, 18 % des hommes et 17 % des femmes ont voté pour Poutine.

« Les Russes considèrent toujours Vladimir Poutine comme le plus séduisant des hommes célèbres du pays« , indique le site. Dans ce domaine, ni les acteurs, ni les athlètes, ni les autres hommes politiques ne peuvent rivaliser avec lui aujourd’hui.