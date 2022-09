Vladimir Poutine: « L’Occident est en train de s’effondrer »

Lors d’une prise de parole, le président russe a aussi estimé que les conflits en ex-URSS, notamment celui en cours entre la Russie et l’Ukraine, étaient « bien sûr » le résultat de l' »effondrement de l’Union soviétique ».

« Nous savons que l’Occident élabore des scénarios pour attiser de nouveaux conflits dans l’espace de la CEI. Mais nous en avons déjà assez ». Lors d’une réunion avec des responsables de pays membres de la Communauté des Etats indépendants, qui rassemble d’anciennes républiques soviétiques, Vladimir Poutine a de nouveau pointé du doigt l’Occident qui verrait son « hégémonie » s’écrouler.

Le président russe a également affirmé qu’un « ordre mondial plus juste » était en train de se former via « un processus difficile ». « Une hégémonie unipolaire s’écroule inexorablement, c’est une réalité objective que l’Occident refuse catégoriquement d’accepter. Et nous voyons tout ce qui en découle », a-t-il affirmé.