Vladimir Poutine propose à Joe Biden une discussion diffusée «en direct» vendredi ou lundi

Le président russe Vladimir Poutine a proposé ce jeudi à son homologue américain Joe Biden une discussion diffusée en direct dans les jours qui viennent, les deux dirigeants étant engagés dans une passe d’arme verbale depuis que Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de «tueur».

«Je voudrais proposer au président Biden de poursuivre notre discussion mais à condition que nous le fassions en direct, en ligne comme on dit», a déclaré Vladimir Poutine à la télévision russe, ajoutant vouloir cette discussion vendredi ou lundi et estimant que «cela serait intéressant pour le peuple russe et le peuple américain».

Le président américain Joe Biden ne regrette pas d’avoir qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de “tueur”, a affirmé jeudi sa porte-parole.