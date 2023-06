Vladimir Poutine rappelle à son hôte bavard de ne pas parler pendant l’hymne national Russe

Quelle que soit votre opinion sur lui, personne ne peut nier que le président russe Vladimir Poutine aime son pays.

Une vidéo prise sur ce qui semble être le yacht de Poutine montre une présentatrice de télévision russe bavardant avec le président russe alors que l’hymne national commence à jouer sur une télévision voisine.

Après que Poutine se dirige vers la télévision pour augmenter le volume, la présentatrice de télévision reprend sa conversation, mais Poutine lui fait signe de se taire en posant un doigt sur ses lèvres.

Vladimir #Putin reminds his talkative host not to speak during the #Russian National Anthem pic.twitter.com/SbHnGghBqI

— Chay Bowes (@BowesChay) June 17, 2023