A quelques jours de sa première rencontre avec Joseph Biden, Vladimir Poutine a accordé un entretien à la chaîne américaine NBC lors duquel il est notamment revenu sur une pique le visant, formulée en mars par l’actuel locataire de la Maison Blanche.

Le président russe a accordé un entretien à la chaîne de télévision NBC, la première auprès d’un média américain depuis trois ans. Elle sera diffusée dans son intégralité le 14 juin, deux jours avant le sommet qui réunira physiquement Vladimir Poutine et Joseph Biden, le 16 juin à Genève, en Suisse. Le dernier entretien que le président russe avait accordé à un média américain remonte à juin 2017, quelques mois après l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.

L’occasion pour Vladimir Poutine de s’exprimer, entre autres, sur les mots qu’avait eus à son endroit son homologue américain au mois de mars, le qualifiant de «tueur sans âme». «Quand on a demandé au président Biden s’il estimait que vous étiez un tueur, il a répondu : « Oui, je le pense. » Monsieur le président, êtes-vous un tueur ?», lui a ainsi demandé le journaliste de NBC News Keir Simmons.

J’ai toujours été guidé par les intérêts de l’Etat russe et du peuple russe

«Durant ma carrière, je me suis habitué aux attaques venant de tous les côtés, pour de nombreuses raisons, à des attaques de différentes qualités et finesses. Rien de cela ne m’étonne. Les personnes avec qui nous coopérons et nous disputons sur la scène internationale, et nous-mêmes, ne sommes pas de jeunes mariés : nous ne nous jurons pas amour et amitié pour l’éternité. Nous sommes des partenaires, et, sous certains angles, nous sommes rivaux», a expliqué à ce sujet Vladimir Poutine, estimant par ailleurs que l’étiquette de «tueur» correspondait à une accusation typique du «machisme hollywoodien».



Source: RT