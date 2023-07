La récente décision de la Russie de fournir à l’Iran des missiles hypersoniques avancés a pris les États-Unis et Israël par surprise, bouleversant l’équilibre régional. Cette action audacieuse de la part de la Russie montre clairement que le président Poutine ne plaisante pas et qu’il est prêt à confronter l’Occident et Israël avec des armes de gros calibre.

Alors que les relations entre Israël et la Russie se dégradent, les liens entre la Russie et la Palestine se renforcent.