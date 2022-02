URGENT : Vladimir Poutine vient de déclarer la guerre à l’Ukraine en direct dans un discours surprise au milieu de la nuit

Dans un discours surprise au milieu de la nuit, le Président russe a annoncé une opération militaire dans l’est de l’Ukraine pour « protéger les gens ». En cela, il a appelé les militaires ukrainiens « à déposer les armes ».

«J’ai pris la décision d’une opération militaire», a déclaré le président russe Vladimir Poutine dans une déclaration surprise à la télévision peu avant 3 heures GMT. Il a dénoncé une fois encore un génocide orchestré par l’Ukraine dans l’est du pays, arguant de l’appel à l’aide des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk annoncé dans la nuit et de la politique agressive de l’Otan à l’égard de la Russie et dont l’Ukraine serait l’outil.

Il s’est adressé aux militaires ukrainiens leur disant : «je vous appelle à déposer les armes», assurant qu’ils pourront alors «quitter le champ de bataille sans entrave».

Il a assuré ne pas vouloir «d’occupation» de l’Ukraine, mais sa «démilitarisation».

Puis, il s’est adressé à ceux «qui tenteraient d’interférer avec nous (…) ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n’avez encore jamais connues».

«Je suis sûr que les soldats et officiers de la Russie rempliront leur devoir avec courage», a-t-il dit encore, la sécurité du pays est garantie».

Il n’a pas donné de précision quant à l’ampleur de l’opération militaire, si elle allait se limiter à l’est de l’Ukraine où si elle serait plus large.

Updated: Map with some of the Russian attacks being reported across Ukraine pic.twitter.com/K26BdDBa1x — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

BREAKING: Massive explosions hit the Ukrainian port city of Mariupol pic.twitter.com/6q9rtel9pF — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Vidéo en direct de plusieurs caméras à travers l’Ukraine :